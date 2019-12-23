Мбаппе почти в четыре раза опережает бомбардирский график Роналду

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Мбаппе почти в четыре раза опережает бомбардирский график Роналду

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе демонстрирует фантастическую результативность в начале своей карьеры.

К 21 году (исполнилось 20 декабря) звёздный француз уже наколотил 103 гола, что заметно больше, нежели у некоторых легенд футбола.

К примеру, португалец Криштиану Роналду в этом возрасте имел только 27 забитых мячей, а аргентинец Лионель Месси - 48.

Первым клубом Мбаппе был "Монако", с 2017 года он выступает за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом рассчитан ещё на 2,5 года.

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