Мбаппе подал запрос на свой трансфер

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Мбаппе подал запрос на свой трансфер

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб этим летом.

Как сообщает El Chiringuito, 20-летний футболист уже подал в клуб запрос на свой трансфер. Отмечается, что Мбаппе желает перебраться в мадридский "Реал".

Действующий контракт француза с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 игры, в которых отметился 39 голами и 17 ассистами.

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