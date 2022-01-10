Мбаппе поделился мнением о Бензема

Теги реал мадридкарим бенземакилиан мбаппефранция

Мбаппе поделился мнением о БенземаФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о нападающем мадридского "Реала" и партнере по национальной команде Кариме Бензема.

"Он заслуживает всего того, что сейчас переживает. Он великолепный игрок и оставил свой след в истории "Реала".

Карим вернулся в сборную Франции и делает очень многое. Мы рады, что он снова с нами", – сказал Килиан в интервью для TF1.

Отметим, что Бензема забил 301 гол и отдал 152 результативных передачи в 584 матчах за королевский клуба, с которым выиграл 19 трофеев, включая 4 Лиги чемпионов. Он является 4-м бомбардиром в истории команды и лучшим ее ассистентом.

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