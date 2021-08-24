Мбаппе поделился мнением о Лиге 1

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о своей игре во французской Лиге 1.

"У каждого есть план "анти-Килиан", в каждом матче. Это значит, что меня считают выдающимся игроком. Это требует от меня несколько козырей. И мне это нравится, потому что я люблю вызовы.

Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом лиги и помогать ей расти.

Профессиональные амбиции? Выиграть все", – сказал Мбаппе.

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