Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о своей игре во французской Лиге 1.
"У каждого есть план "анти-Килиан", в каждом матче. Это значит, что меня считают выдающимся игроком. Это требует от меня несколько козырей. И мне это нравится, потому что я люблю вызовы.
Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом лиги и помогать ей расти.
Профессиональные амбиции? Выиграть все", – сказал Мбаппе.
Также не пропустите: Источник: все готово к переходу Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вильярреал" работает над трехсторонней сделкой
-
Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"
-
"Вест Хэм" согласовал трансфер Зума
-
"Аталанта" объявила о трансфере Дзаппакосты
-
"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Мориба
-
Юрген Клопп рассказал, почему больше не носит очки
-
"Ростов" выступил против отмены лимита в РПЛ
-
1
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
Семак высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
Тина Канделаки прокомментировала уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"
-
"Ливерпуль" продлил контракт с Робертсоном
-
Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"
-
"Реал Сосьедад" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг"
-
1
Нобель Арустамян прокомментировал свой уход с "Матч ТВ"
-
1
Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"
-
1
"Реал" продлил контракт с Вальверде и прописал огромную сумму отступных
-
Источник: все готово для перехода Мбаппе в "Реал"
-
1
Винисиус нанял себе психолога
-
Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с Неймаром
-
"Валенсия" близка к подписанию одноклубника Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13