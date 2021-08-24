Мбаппе поделился мнением о Лиге 1

1 Теги лига 1килиан мбаппе

Мбаппе поделился мнением о Лиге 1Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о своей игре во французской Лиге 1.

"У каждого есть план "анти-Килиан", в каждом матче. Это значит, что меня считают выдающимся игроком. Это требует от меня несколько козырей. И мне это нравится, потому что я люблю вызовы.

Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом лиги и помогать ей расти.

Профессиональные амбиции? Выиграть все", – сказал Мбаппе.

Также не пропустите: Источник: все готово к переходу Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как много самолюбования в последних высказываниях черепашки!Ну вот , Лео испортил очередного талантливого молодого футболиста , заразил , так сказать , cвоими комплексами и негативными чертами!Мда...Alles Paris!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"

Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов