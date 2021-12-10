Мбаппе поделился мнением о Лиге 1

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Мбаппе поделился мнением о Лиге 1Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением об уровне футбола в Лиге 1.

"Сложный и силовой чемпионат. Тут невероятная интенсивность, футболисты готовы к контактам, бьют по ногам, это сложно. В Лиге 1 в этом году больше красивого футбола, приятнее, чем в прошлые годы", — приводит слова Мбаппе официальный сайт ПСЖ.

После 17 туров французского первенства парижане располагаются на 1-й строчке в турнирной таблице, набрав 42 очка.

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