Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением об уровне футбола в Лиге 1.
"Сложный и силовой чемпионат. Тут невероятная интенсивность, футболисты готовы к контактам, бьют по ногам, это сложно. В Лиге 1 в этом году больше красивого футбола, приятнее, чем в прошлые годы", — приводит слова Мбаппе официальный сайт ПСЖ.
После 17 туров французского первенства парижане располагаются на 1-й строчке в турнирной таблице, набрав 42 очка.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13