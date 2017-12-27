Мбаппе подтвердил, что летом контактировал с "Реалом"

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Мбаппе подтвердил, что летом контактировал с "Реалом"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подтвердил, что прошлым летом он контактировал с представителями мадридского "Реала".

"Это правда, что перед переходом в ПСЖ мы контактировали с "Реалом". Но думаю, что эта история уже в прошлом и для меня, и для них" - цитирует 19-летнего француза Marca.

Напомним, что в итоге Мбаппе перешёл на правах аренды в ПСЖ с правом выкупа за 180 миллионов евро.

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