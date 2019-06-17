Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе находится в отпуске.
20-летний француз сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе и там он решил ненадолго отказаться от футбола в пользу другого вида спорта.
Мбаппе попробовал свои силы в бейсболе. Несколько фото он выложил у себя в инстаграме.
В минувшем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 ассистов.
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|Команда
|М
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|38
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|3
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27