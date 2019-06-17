Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе находится в отпуске.

20-летний француз сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе и там он решил ненадолго отказаться от футбола в пользу другого вида спорта.

Мбаппе попробовал свои силы в бейсболе. Несколько фото он выложил у себя в инстаграме.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба. | http://soccernews.ru