Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе находится в отпуске.

20-летний француз сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе и там он решил ненадолго отказаться от футбола в пользу другого вида спорта.

Мбаппе попробовал свои силы в бейсболе. Несколько фото он выложил у себя в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodgers Stadium ⚾️

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 43 матча, забил 39 голов и сделал 17 ассистов.

Не пропустите: Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов