Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не поможет сборной Франции в ближайших матчах.

Как сообщает L'Equipe, звёздный футболист уже покинул расположение национальной команды. Напомним, что у него рецидив травмы бедра.

В заявке "трёхцветных" Мбаппе заменит нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа.

Сборная Франции готовится к матчам квалификации Евро-2020 против Исландии (11 октября) и Турции (14 октября).

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