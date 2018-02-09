Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1



Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на два матча, сообщает Goal.com.

Такое наказание футболист получил за грубый фол против Исмаила Сарра в полуфинале Кубка Лиги против "Ренна" (3:2).

Стоит отметить, что нападающий уже пропустил один матч и не сыграет лишь в матче чемпионата Франции со "Страсбуром".

В этом сезоне 19-летний Мбаппе провел 18 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.

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