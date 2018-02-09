Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1

Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
Дисциплинарный комитет Лиги 1 дисквалифицировал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на два матча, сообщает Goal.com.

Такое наказание футболист получил за грубый фол против Исмаила Сарра в полуфинале Кубка Лиги против "Ренна" (3:2).

Стоит отметить, что нападающий уже пропустил один матч и не сыграет лишь в матче чемпионата Франции со "Страсбуром".

В этом сезоне 19-летний Мбаппе провел 18 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.

Не пропустите: ПСЖ сыграет с "Марселем" в четвертьфинале Кубка Франции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов