Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил награду Golden Boy, которая каждый год вручается итальянским изданием Tuttosport.

Приз достается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Главного таланта определяют при помощи опроса журналистов из ведущих европейских СМИ.

В голосовании в этом году француз опередил форварда "Барселоны" Усмана Дембеле и нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

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