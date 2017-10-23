Мбаппе получил награду Golden Boy

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Мбаппе получил награду Golden BoyНападающий  "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил награду Golden Boy, которая каждый год вручается итальянским изданием Tuttosport.

Приз достается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Главного таланта определяют при помощи опроса журналистов из ведущих европейских СМИ.

В голосовании в этом году француз опередил форварда "Барселоны" Усмана Дембеле и нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

Читайте: Дани Алвес рассказал, на кого из великих футболистов похож Мбаппе | http://soccernews.ru

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щас вообще будут пытаться за 300 лямов купить

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оаппдллэ

щас вообще будут пытаться за 300 лямов купить

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Усман Дембеле

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