Мбаппе получил предложение от "Реала"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" прислал конкретное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб ждет ответа форварда. Ранее сообщалось, что "Реал" готов платить футболисту зарплату в размере 50 миллионов евро. Ближайшим летом контракт Мбаппе с ПСЖ истекает, поэтому он может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнира, забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач.

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