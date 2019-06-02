Мбаппе получил травму

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Мбаппе получил травму

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в товарищеской игре с Боливией (2:0).

В первой половине встречи два футболиста соперника ударили Мбаппе по левой ноге. Игрок вернулся на поле, однако спустя некоторое время не смог продолжить игру. Во втором тайме его сменил Виссам Бен-Йеддер.

Отметим, что 8 июня Франция сыграет с Турцией, а 11 июня с Андоррой. Оба матча пройдут в рамках отборочного раунда Евро-2020.

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