Мбаппе получил травму
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение в товарищеской игре с Боливией (2:0).
В первой половине встречи два футболиста соперника ударили Мбаппе по левой ноге. Игрок вернулся на поле, однако спустя некоторое время не смог продолжить игру. Во втором тайме его сменил Виссам Бен-Йеддер.
Отметим, что 8 июня Франция сыграет с Турцией, а 11 июня с Андоррой. Оба матча пройдут в рамках отборочного раунда Евро-2020.
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