Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе был травмирован в финальном матче Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:04 второй тайм).
В первом тайме соперник совершил грубый фол на 21-летнем футболисте, сильно ударив его в ногу. После удара, футболист не смог подняться.
Not the return to competitive football that Kylian Mbappe wanted #PSGASSE pic.twitter.com/QSV9P3WiyU— Goal (@goal) July 24, 2020
Француз покинул поле хромая и в слезах. Футболиста на 33-й минуте заменил Пабло Сарабия.
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