Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе был травмирован в финальном матче Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:04 второй тайм).

В первом тайме соперник совершил грубый фол на 21-летнем футболисте, сильно ударив его в ногу. После удара, футболист не смог подняться.

Not the return to competitive football that Kylian Mbappe wanted #PSGASSE pic.twitter.com/QSV9P3WiyU