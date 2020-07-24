Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах

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Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции и покинул поле в слезах

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе был травмирован в финальном матче Кубка Франции с "Сент-Этьеном" (1:04 второй тайм).

В первом тайме соперник совершил грубый фол на 21-летнем футболисте, сильно ударив его в ногу. После удара, футболист не смог подняться.

Француз покинул поле хромая и в слезах. Футболиста на 33-й минуте заменил Пабло Сарабия.

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