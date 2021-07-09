Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA

Теги килиан мбаппе

Мбаппе попал на обложку очередной части FIFAФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Компания Electronic Arts официально назвала имя игрока, который станет лицом обложки очередной части футбольного симулятора FIFA 22.

Официальным лицом игры стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Напомним, что французский форвард стал лицом франшизы уже второй год подряд.

Отмечается, что выход следующей части игры состоится осенью 2021 года.

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