Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал ближе к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Лидер атак парижан включён в предварительный список сборной Франции, который пока состоит из 80 игроков.
Напомним, что сам 21-летний форвард очень хочет сыграть на Олимпиаде, но его может не отпустить руководство клуба.
Соревнования пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса в Азии могут произойти изменения в календаре.
Не пропустите: Мбаппе рассказал о своей первой встрече с Зиданом. | http://soccernews.ru
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