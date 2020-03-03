Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде

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Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал ближе к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Лидер атак парижан включён в предварительный список сборной Франции, который пока состоит из 80 игроков.

Напомним, что сам 21-летний форвард очень хочет сыграть на Олимпиаде, но его может не отпустить руководство клуба.

Соревнования пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса в Азии могут произойти изменения в календаре.

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