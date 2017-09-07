Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч с "Метцем"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери огласил заявил команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против "Метца".

Стоит отметить, что в нее попал новичок команды нападающий Килиан Мбаппе. Из-за дисквалификации встречу пропустят Марко Верратти. Также в заявку не попали травмированные Анхель Ди Мария с Хавьер Пасторе.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Альфонс Ареола, Кевин Трапп;

Защитники: Дани Алвес, Юри Берчиче, Лайвин Курзава, Томас Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Преснель Кимпембе;

Полузащитники: Юлиан Дракслер, Адриен Рабио, Джованни Ло Чельсо, Тиаго Мотта, Лукас Моура, Кристофер Нкунку;

Нападающие: Эдинсон Кавани, Неймар, Килиан Мбаппе.

Матч "Метц" - ПСЖ состоится 8 сентября и начнется в 21:45 мск.

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