Мбаппе: "Попробуем в матче с "Баварией" подарить яркое шоу"
Фото: Твиттер @KMbappe
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о предстоящей встрече с мюнхенской "Баварией" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.
"Бавария" бесспорно топ-клуб. Но сейчас мы должны оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первой игре. Все ждут этот матч с нетерпением. Впереди превосходная игра, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы", - приводит слова француза официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Мбаппе провел 36 поединков за парижан. В его активе 30 голов (6 с 7 матчах ЛЧ).
Напомним, первый матч между "Баварией" и ПСЖ состоится 7 апреля в Мюнхене. Начало в 22.00 по московскому времени.
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