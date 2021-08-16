Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже этим летом.
Как сообщает Хосеп Педрерол, француз сегодня лично попросит президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи начать переговоры с мадридским "Реалом".
По информации источника, он не станет выступать публично, чтобы не провоцировать клуб и болельщиков.
Все идёт к переходу футболиста в королевский клуб в последнюю неделю августа.
Ранее сообщалось, что "Реал" готовится сделать первое официальное предложение парижанам в размере 120 миллионов евро.
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|Гранада
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|Алавес
|20
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|15
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