Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже этим летом.

Как сообщает Хосеп Педрерол, француз сегодня лично попросит президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи начать переговоры с мадридским "Реалом".

По информации источника, он не станет выступать публично, чтобы не провоцировать клуб и болельщиков.

Все идёт к переходу футболиста в королевский клуб в последнюю неделю августа.

Ранее сообщалось, что "Реал" готовится сделать первое официальное предложение парижанам в размере 120 миллионов евро.

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