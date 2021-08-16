Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже этим летом.

Как сообщает Хосеп Педрерол, француз сегодня лично попросит президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи начать переговоры с мадридским "Реалом".

По информации источника, он не станет выступать публично, чтобы не провоцировать клуб и болельщиков.

Все идёт к переходу футболиста в королевский клуб в последнюю неделю августа.

Ранее сообщалось, что "Реал" готовится сделать первое официальное предложение парижанам в размере 120 миллионов евро.

Также не пропустите: В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина

"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов