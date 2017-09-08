Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"

Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о переходе Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Я сказал ему не думать дважды, потому что "Барса" - это отличная возможность для продолжения его карьеры, и хорошо, что он услышал мои слова поддержки. Усман может стать лучшим игроком, играя вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. У него - большой талант, но теперь он может продвинуться в развитии на один шаг вперед", - цитирует 18-летнего нападающего Don Balon.

Напомним, Мбаппе объяснил, почему он не перешел в "Манчестер Сити". | soccernews.ru