Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"

Теги килиан мбаппебарселоналионель мессилуис суаресусман дембеле

Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о переходе Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Я сказал ему не думать дважды, потому что "Барса" - это отличная возможность для продолжения его карьеры, и хорошо, что он услышал мои слова поддержки. Усман может стать лучшим игроком, играя вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. У него - большой талант, но теперь он может продвинуться в развитии на один шаг вперед", - цитирует 18-летнего нападающего Don Balon.

Напомним, Мбаппе объяснил, почему он не перешел в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов