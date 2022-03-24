Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен полностью контролировать свои имиджевые права, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, данный вопрос является очень важным для футболиста при переговорах с ПСЖ и мадридским "Реалом". Французы готовы принять данное условие, а с "Реалом" могут возникнуть сложности, так как королевский клуб требует от игроков отдавать им 50 процентов от продажи имиджевых прав.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14