Мбаппе поставил важное условие перед "Реалом" и ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен полностью контролировать свои имиджевые права, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, данный вопрос является очень важным для футболиста при переговорах с ПСЖ и мадридским "Реалом". Французы готовы принять данное условие, а с "Реалом" могут возникнуть сложности, так как королевский клуб требует от игроков отдавать им 50 процентов от продажи имиджевых прав.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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