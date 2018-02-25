Мбаппе поучаствовал в 25 голах ПСЖ в 24 матчах Лиги 1 и Лиги Чемпионов

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Мбаппе поучаствовал в 25 голах ПСЖ в 24 матчах Лиги 1 и Лиги Чемпионов

В матче 27-го тура чемпионата Франции ПСЖ играет с "Марселем" (2:0, первый тайм).

Счет в начале поединка открыл нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что 19-летний форвард поучаствовал в 25 голах ПСЖ (14 мячей и 11 голевых пасов) в 24 матчах Лиги 1 и Лиги Чемпионов.

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