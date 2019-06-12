Мбаппе повторил давний рекорд сборной Франции

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе поразил ворота Андорры в матче квалификации Евро-2020.

Этот гол стал для 20-летнего футболиста 13-м в составе национальной команды.

Таким образом, Мбаппе повторил давний рекорд "трёхцветных". Он стал первым после Жана Николя игроком, забившим 13 мячей за сборную до достижения 21-летнего возраста.

Стоит отметить, что сам рекорд был установлен в 30-х годах прошлого века.

Не пропустите: Мбаппе забил 100-й гол в карьере. | http://soccernews.ru