Мбаппе повторил достижение 53-летней давности
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (4:0).
Теперь в активе 20-летнего футболиста 32 гола в 28 матчах текущего розыгрыша национального первенства.
Как сообщает Opta, Мбаппе стал первым с 1966 года французом, забившим не менее 32 мячей в сезоне Лиги 1.
53 года назад подобное удалось экс-форварду "Нанта", "Пари-Жуэнвиля", "Ред Стара" и "Кана" Филиппу Гонде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26