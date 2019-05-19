Мбаппе повторил достижение 53-летней давности

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Дижона" (4:0).

Теперь в активе 20-летнего футболиста 32 гола в 28 матчах текущего розыгрыша национального первенства.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал первым с 1966 года французом, забившим не менее 32 мячей в сезоне Лиги 1.

53 года назад подобное удалось экс-форварду "Нанта", "Пари-Жуэнвиля", "Ред Стара" и "Кана" Филиппу Гонде.

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