Мбаппе повторил достижение Пеле

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе повторил достижение короля футбола Пеле.

Так, 19-летний нападающий "трехцветных" стал только вторым игроком в истории футбола после легендарного бразильца, которому удалось забить гол в финальном матче Чемпионата Мира, не достигнув возраста 20-ти лет.

Напомним, французы радуются победе своей сборной вблизи Эйфелевой башни. | soccernews.ru