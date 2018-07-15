Мбаппе повторил достижение Пеле

Теги килиан мбаппефранцияпеле

Мбаппе повторил достижение ПелеФорвард сборной Франции Килиан Мбаппе повторил достижение короля футбола Пеле.

Так, 19-летний нападающий "трехцветных" стал только вторым игроком в истории футбола после легендарного бразильца, которому удалось забить гол в финальном матче Чемпионата Мира, не достигнув возраста 20-ти лет.

Напомним,  французы радуются победе своей сборной вблизи Эйфелевой башни. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов