Мбаппе повторил рекорд Клюйверта в Лиге Чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал автором одного из голов в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов с "Селтиком" (5:0).

Это уже седьмое взятие ворот для 18-летнего француза в турнире.

Таким образом, Мбаппе повторил рекорд бывшего нападающего "Аякса" Патрика Клюйверта среди тинейджеров. | http://soccernews.ru