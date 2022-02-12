Мбаппе повторил рекорд Месси

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Мбаппе повторил рекорд Месси

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к очередному рекорду, сообщает BeFoot.

Звёздный француз уже повторил достижение Лионеля Месси по числу голов в топ-5 лигах Европы в 21-м веке до наступления 24-летия.

На сегодняшний день показатели обоих форвардов - 119 забитых мячей.

Мбаппе исполнится 24 года только 20 декабря, поэтому у него еще есть более 10 месяцев на обновление рекорда.

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