Мбаппе повторил рекорд Трезеге в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился уже 8 раз в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Это повторение рекорда результативности для французских футболистов за один сезон ЛЧ.

Автором достижения в кампании 2001/02 стал Давид Трезеге, спустя 16 лет его повторил Виссам Бен-Йеддер, а ещё через 3 года это сделал Мбаппе.

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