Мбаппе повторил рекорд Трезеге в Лиге Чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отличился уже 8 раз в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Это повторение рекорда результативности для французских футболистов за один сезон ЛЧ.
Автором достижения в кампании 2001/02 стал Давид Трезеге, спустя 16 лет его повторил Виссам Бен-Йеддер, а ещё через 3 года это сделал Мбаппе.
Не пропустите: Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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