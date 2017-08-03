Мбаппе представил свою команду всех времен

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Мбаппе представил свою команду всех временФорвард "Монако" Килиан Мбаппе представил свою команду-мечту всех времен.

Так, в число лучших одиннадцати игроков 18-летний нападающий монегасков включил: Джанлуиджи Буффона, Кафу, Серхио Рамоса, Паоло Мальдини, Роберто Карлоса, Роналдиньо, Зинедина Зидана, Лионеля Месси, Неймара, Роналдо и Криштиану Роналду.

Напомним, Мбаппе сообщил "Монако" о намерении покинуть клуб. | soccernews.ru

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