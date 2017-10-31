Мбаппе принял участие в 11 голах в Лиге Чемпионов, сыграв 13 матчей

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ играет с "Андерлехтом".

В середине первой половины поединка счет открыл хавбек парижан Марко Верратти с передачи нападающего Килиана Мбаппе.

Стоит отметить, что 18-летний Мбаппе принял участие в 11 голе в Лиге Чемпионов (8 мячей и 3 голевых паса), сыграв всего 13 матчей в турнире.

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