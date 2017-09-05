Мбаппе признался в любви болельщикам "Монако"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в своём твиттере обратился к болельщикам "Монако", цвета которого он защищал до перехода в парижский клуб.

"Я знаю, что некоторые из вас не понимают мой выбор. Я понимаю, что вы злитесь. Я также понимаю некоторые недовольные крики во время нашей последней встречи. Ложная информация постоянно распространялась за время "мыльной оперы" про Мбаппе. Но я не изменился, мои близкие не изменились, и наши ценности остались прежними: скромность, простота и уважение. Вы можете сердиться и ненавидеть меня, но вы никогда не сможете остановить мою любовь к вам, потому что это правда. Я люблю вас" - написал 18-летний футболист в микроблоге.

Напомним, что ПСЖ арендовал Мбаппе на один год с обязательством выкупа за 135 миллионов евро, ещё 45 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

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