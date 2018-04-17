Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте.

Отметим, что в прошлом месяце 19-летний футболист провёл в составе парижан в Лиге 1 три матча, в которых забил три гола.

Всего в этом сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 38 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.

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