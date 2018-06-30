Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Аргентина

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года между сборными Франции и Аргентины.

19-летний футболист оформил дубль, а также заработал пенальти в ворота "альбиселесте".

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