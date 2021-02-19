Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Первое место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в матче с "Барселоной" (4:1).
Французская примета: Кто на "Камп Ноу" трешку положит, тому Игроком недели ходить— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 19, 2021
⭐ Килиан Мбаппе ⭐#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KaB3vMDkW3
22-летний француз опередил Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейру ("Порту").
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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