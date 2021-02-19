Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первое место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в матче с "Барселоной" (4:1).

Французская примета: Кто на "Камп Ноу" трешку положит, тому Игроком недели ходить



⭐ Килиан Мбаппе ⭐#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/KaB3vMDkW3 — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 19, 2021

22-летний француз опередил Эрлинга Холанда ("Боруссия" Д), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейру ("Порту").

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