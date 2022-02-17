Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Теги килиан мбаппелига чемпионов уефапсж

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Помимо французского форварда на награду претендовали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и полузащитник "Зальцбурга" Мохамед Камара.

Мбаппе забил победный гол в матче с мадридским "Реалом" на 94-й минуте.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе сыграл в 7 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Также не пропустите: ПСЖ летом может подписать Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду

Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов