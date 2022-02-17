Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Помимо французского форварда на награду претендовали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и полузащитник "Зальцбурга" Мохамед Камара.

Мбаппе забил победный гол в матче с мадридским "Реалом" на 94-й минуте.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе сыграл в 7 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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