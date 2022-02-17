Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Помимо французского форварда на награду претендовали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и полузащитник "Зальцбурга" Мохамед Камара.
Мбаппе забил победный гол в матче с мадридским "Реалом" на 94-й минуте.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе сыграл в 7 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Также не пропустите: ПСЖ летом может подписать Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду
-
Газизов хотел бы видеть Кокорина в "Уфе"
-
Сын Марадоны предположил, за кого был болел его отец в противостоянии "Барселоны" и "Наполи"
-
Тебас о Суперлиге: "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а "Барса" и "Ювентус" наполовину разорены"
-
"Челси" планирует продлить контракт с Маунтом
-
Конте выразил недовольство январской трансферной кампанией "Тоттенхэма"
-
Ракицкий может перейти в "Рубин"
-
"Реал" хочет продлить контракт с Милитао
-
Гасперини рассказал о восстановлении Миранчука
-
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
-
"Интер" сделал предложение о новом контракте двум игрокам
-
Медина высказался о противостоянии ЦСКА со "Спартаком"
-
Бернардески предложили миланским грандам
-
Фати хочет вернуться к матчу с "Реалом"
-
ПСЖ летом может подписать Роналду
-
"Барселона" интересуется Гинтером
-
Мбаппе отклонил очередное предложение от ПСЖ
-
Малком поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"
-
1
Месси высказался о трудности победы в Лиге чемпионов
-
Капелло поделился ожиданиями от матча "Барселоны" с "Наполи"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4