Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции

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Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции.

Отметим, что в этом сезоне 19-летний форвард сыграл за парижан 27 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее лучшим игроком чемпионата был признан партнёр Мбаппе по ПСЖ бразилец Неймар. | http://soccernews.ru

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