Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции.

Отметим, что в этом сезоне 19-летний форвард сыграл за парижан 27 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее лучшим игроком чемпионата был признан партнёр Мбаппе по ПСЖ бразилец Неймар. | http://soccernews.ru