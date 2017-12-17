Мбаппе признан лучшим молодым игроком года во Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком года во Франции, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, 18-летний форвард в борьбе за эту награду обошел Антони Мартиаля ("Манчестер Юнайтед") и Максима Лопеса ("Марсель").

В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 21 матч и забил 11 голов. В минувшем сезоне форвард стал чемпионом Франции в составе "Монако" и дошел с ним до полуфинала Лиги Чемпионов.

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