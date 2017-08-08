Форвардом "Монако" Килианом Мбаппе продолжают интересоваться три европейских топ-клуба, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, за ситуацией с 18-летним нападающим монегасков все еще внимательно следят мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити" и ПСЖ. Однако пока ни один из грандов европейского футбола не предложил "Монако" требуемые ими 180 миллионов евро.

Напомним, Фабиньо в гневе покинул сегодняшнюю тренировку своего клуба. | soccernews.ru