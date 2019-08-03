Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прогнал форварда Неймара с командного фото команды после победы в матче за Суперкубок Франции с "Ренном" (2:1).
Неймар пропустил матч с "Ренном" из-за дисквалификации, которую он получил за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 6:5 по пенальти).
Mbappe literally put him out lmaoo pic.twitter.com/xNAIV22GQ2— Clem (@PSGDub) 3 августа 2019 г.
Напомним, что 27-летний бразилец отказывается продолжать выступления за ПСЖ и хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также на Неймара претендуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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|38
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|Марсель
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|Монпелье
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|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
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|9
|Ним
|38
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|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27