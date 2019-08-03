Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прогнал форварда Неймара с командного фото команды после победы в матче за Суперкубок Франции с "Ренном" (2:1).

Неймар пропустил матч с "Ренном" из-за дисквалификации, которую он получил за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 6:5 по пенальти).

Mbappe literally put him out lmaoo pic.twitter.com/xNAIV22GQ2 — Clem (@PSGDub) 3 августа 2019 г.

Напомним, что 27-летний бразилец отказывается продолжать выступления за ПСЖ и хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также на Неймара претендуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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