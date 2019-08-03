Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

3 Теги псжкилиан мбаппенеймар

Мбаппе прогнал Неймара с командного фото после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прогнал форварда Неймара с командного фото команды после победы в матче за Суперкубок Франции с "Ренном" (2:1).

Неймар пропустил матч с "Ренном" из-за дисквалификации, которую он получил за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 6:5 по пенальти).

Напомним, что 27-летний бразилец отказывается продолжать выступления за ПСЖ и хочет вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также на Неймара претендуют "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар не захотел идти на мировую с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Петушки воют за место вожака

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Карлыч69
Карлыч69

вижу тебя никак не покинут эротические фантазии. ты хоть руки меняй, если чО )))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это не фантазии.Это реальность, в которой ты своровал аву пользователя sports

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