Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона

Форвард ПСЖ Кильян Мбаппе высказался по поводу своего возможного перехода в мадридский "Реал" по окончании сезона. Об этом сообщает Get Spanish Football News.

По словам француза, он не загадывает на будущее, а думает о выступлениях за парижан.

"Сейчас январь. Что я могу ответить сейчас? Это все будут обсуждать, а это не пойдет на пользу ПСЖ. Сейчас я в ПСЖ и все мои мысли связаны с этой командой.

Этот клуб помог мне. Я перешел сюда в 18 лет. Я не был суперзвездой, хоть и был талантлив. Но благодаря ПСЖ сейчас я суперзвезда. Мне нужно быть сосредоточенным на ПСЖ. В конце сезона - посмотрим", - сказал Мбаппе.

В текущем розыгрыше 21-летний форвард участвовал в 22 матчах, отметившись 21 голом.

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