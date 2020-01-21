Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона
Форвард ПСЖ Кильян Мбаппе высказался по поводу своего возможного перехода в мадридский "Реал" по окончании сезона. Об этом сообщает Get Spanish Football News.
По словам француза, он не загадывает на будущее, а думает о выступлениях за парижан.
"Сейчас январь. Что я могу ответить сейчас? Это все будут обсуждать, а это не пойдет на пользу ПСЖ. Сейчас я в ПСЖ и все мои мысли связаны с этой командой.
Этот клуб помог мне. Я перешел сюда в 18 лет. Я не был суперзвездой, хоть и был талантлив. Но благодаря ПСЖ сейчас я суперзвезда. Мне нужно быть сосредоточенным на ПСЖ. В конце сезона - посмотрим", - сказал Мбаппе.
В текущем розыгрыше 21-летний форвард участвовал в 22 матчах, отметившись 21 голом.
А еще: Мбаппе рассказал, кто был его кумиром в детстве| http://soccernews.ru
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|О
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|Бордо
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