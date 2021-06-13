Мбаппе прокомментировал конфликт с Жиру

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, высказался о конфликте, возникшем между ним и нападающим Оливье Жиру.

"Мы поговорили и все обсудили. Весь мир знает о том, что произошло. Да, меня немного задели его слова, но не стоит делать из этого важную историю. Главное – сборная Франции. Такие мелочи не должны влиять на нашу подготовку.

В раздевалке я поздравил Жиру с победой, он мне ничего не сказал. А потом я увидел его слова в прессе. Вообще, он не сказал ничего плохого, но я бы хотел, чтобы такие вещи оставались в раздевалке, а не выносились на публику. Но это не проблема, а мелочи.

Команде не нужно, чтобы мы ставили друг другу палки в колеса. Удивлен, что вы все время спрашиваете про это, а не про матч с Германией", – сказал Мбаппе.

Также не пропустите: "Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики". | http://soccernews.ru