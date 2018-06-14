Мбаппе прокомментировал похвалу от Зидана

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Мбаппе прокомментировал похвалу от ЗиданаФорвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал похвалу в свой адрес от бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

"Получить от него хвалу - это поистине заставляет гордиться. Она мотивирует работать еще усерднее. Классно, когда просыпаешься утром, чтобы получить похвалу от своего кумира", - приводит слова 19-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе рассказал о своем состоянии. | soccernews.ru

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