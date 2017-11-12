Мбаппе прокомментировал слезы Неймара

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Мбаппе прокомментировал слезы НеймараФорвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал реакцию своего партнера по линии атаки в клубе Неймара на вопросы журналистов о его отношениях с наставником парижан Унаи Эмери.

"Такое поведение доказывает, что он - такой же человек, как и все остальные. У него, как и у всех нас, есть две руки, две ноги и сердце, так что критика может повлиять и на него. Со стороны он кажется человеком, который не подвержен критике, но в коллективе он открывается и показывает, что он обычный человек. Он настолько силен на поле, что кажется, что он тоже силен и за его пределами, но он - обычный человек", - цитирует 18-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, поведение Неймара поразило руководство ПСЖ. | soccernews.ru

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