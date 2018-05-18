Мбаппе прокомментировал свое будущее в ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не знает, сколько еще лет он проведет в клубе.
"У меня пятилетнее соглашение, и я счастлив. ПСЖ дал мне возможность расти и развиваться. Следующий сезон я точно буду здесь, но все пять лет договора? Я не знаю. Посмотрим - это футбол.
Думаю, настала пора создать настоящую команду, поскольку наши игроки высокого уровня, способные выступать за топ-клубы Европы" - приводит слова Мбаппе ESPN.
В этом сезоне Мбаппе провел 45 матчей, в которых отметился 21 голом и 14 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|92
|2
|Монако
|37
|77
|3
|Лион
|37
|75
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|37
|57
|6
|Ницца
|37
|54
|7
|Бордо
|37
|52
|8
|Сент-Этьен
|37
|52
|9
|Монпелье
|37
|50
|10
|Нант
|37
|49
|11
|Генгам
|37
|47
|12
|Амьен
|37
|45
|13
|Дижон
|37
|45
|14
|Анжер
|37
|41
|15
|Лилль
|37
|38
|16
|Страсбур
|37
|38
|17
|ФК Кан
|37
|37
|18
|Тулуза
|37
|34
|19
|Труа
|37
|33
|20
|Метц
|37
|26