Мбаппе прокомментировал свое будущее в ПСЖ

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Мбаппе прокомментировал свое будущее в ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не знает, сколько еще лет он проведет в клубе.

"У меня пятилетнее соглашение, и я счастлив. ПСЖ дал мне возможность расти и развиваться. Следующий сезон я точно буду здесь, но все пять лет договора? Я не знаю. Посмотрим - это футбол.

Думаю, настала пора создать настоящую команду, поскольку наши игроки высокого уровня, способные выступать за топ-клубы Европы" - приводит слова Мбаппе ESPN.

В этом сезоне Мбаппе провел 45 матчей, в которых отметился 21 голом и 14 ассистами.

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