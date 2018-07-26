Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал свою смену игрового номера.

" Я уже давно говорил, что номер не важен. Смена номера - обычное для футболистов явление, это показатель личных амбиций. Я стараюсь продолжать прогрессировать на поле. Я думаю, что пришло подходящее время для того, чтобы изменить номер, я думаю, что это своего рода утверждение. "Семерка" - это легендарный номер, много классных игроков под ним играли. Надеюсь, я смогу достичь успехов на поле под этим номером ", - цитирует 19-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Мбаппе взял новый номер в честь Роналду. | soccernews.ru