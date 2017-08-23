Мбаппе пропустит очередной матч "Монако"

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе пропустит очередной матч своей команды, информирует ActuFoot.

По сведениям источника, 18-летний нападающий снова не будет включен в заявку на ближайшую игру монегасков в рамках чемпионата Франции, которая состоится в ближайшее воскресенье против "Марселя".

Отметим, что главный тренер "Монако" Леонарду Жардим связывает отсутствие Мбаппе с его плохой игровой формой.

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