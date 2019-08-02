Мбаппе против ухода Неймара из ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не хочет, чтобы Неймар покидал парижский клуб. Об этом информирует Goal.
"Хочу, чтобы Неймар остался в клубе. Мы обсуждали с ним всю эту ситуацию. Он важен для команды, хочу, чтобы он остался", - сказал Мбаппе.
Ранее сообщалось, что бразилец хочет перейти в "Барселону", из которой он перешел в ПСЖ летом 2017 года. Парижане, в свою очередь, не хотят отпускать 27-летнего игрока в каталонский клуб.
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