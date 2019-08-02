Мбаппе против ухода Неймара из ПСЖ

Теги неймарпсжкилиан мбаппе

Мбаппе против ухода Неймара из ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не хочет, чтобы Неймар покидал парижский клуб. Об этом информирует Goal.

"Хочу, чтобы Неймар остался в клубе. Мы обсуждали с ним всю эту ситуацию. Он важен для команды, хочу, чтобы он остался", - сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет перейти в "Барселону", из которой он перешел в ПСЖ летом 2017 года. Парижане, в свою очередь, не хотят отпускать 27-летнего игрока в каталонский клуб.

Не пропустите: ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов