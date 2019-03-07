Мбаппе провёл 25-й матч в Лиге Чемпионов и стал четвёртым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки

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Мбаппе провёл 25-й матч в Лиге Чемпионов и стал четвёртым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Эта игра стала для него 25-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Француз достиг данной отметки в возрасте 20 лет и 76 дней.

Как сообщает Opta, Мбаппе стал четвёртым в списке самых молодых футболистов, сыгравших 25 матчей в ЛЧ. Быстрее это сделали только Сеск Фабрегас (19 лет и 292 дня), Боян Кркич (20 лет и 32 дня) и Роке Санта Крус (20 лет и 68 дней).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Бедный Мбаппе,из этого мешка,жалко было только его,он один за команду бился,как надо!

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OkTawius
Димон

надо его в Реал забирать - от этого выиграют все стороны кроме ПСЖ, но на них плевать)

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