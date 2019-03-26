Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал"

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Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пообщался с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в ходе личной беседы 20-летний француз заявил о готовности присоединиться к королевскому клубу грядущим летом.

Звёздный футболист намерен поговорить с руководителями парижан и убедить их отпустить его на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов предложить за Мбаппе 280 миллионов евро, а ПСЖ не планирует расставаться со своим лидером.

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