Мбаппе провёл первую тренировку в ПСЖ

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Мбаппе провёл первую тренировку в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прибыл в расположение парижан и провёл первую тренировку со своей новой командой.

Напомним, что ПСЖ в последний день летнего трансферного окна арендовал 18-летнего Мбаппе на один год с обязательством выкупа за 135 миллионов евро, ещё 45 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

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