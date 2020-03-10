Мбаппе проверили на коронавирус. Футболист жаловался на боль в горле

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе проверили на коронавирус. Об этом сообщает L’Equipe

Ранее сообщалось, что француз пропустил две тренировки из-за боли в горле. Позже главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у нападающего ангина.

По данным источника, результаты тестирования станут известны завтра. По предварительным признакам он тест даст отрицательный результат.

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