Мбаппе проверили на коронавирус. Футболист жаловался на боль в горле
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе проверили на коронавирус. Об этом сообщает L’Equipe
Ранее сообщалось, что француз пропустил две тренировки из-за боли в горле. Позже главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что у нападающего ангина.
По данным источника, результаты тестирования станут известны завтра. По предварительным признакам он тест даст отрицательный результат.
Не пропустите: Мбаппе, скорее всего, пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией"| http://soccernews.ru
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